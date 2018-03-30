Алена Остапенко стала соперницей Слоан Стивенс по финалу в Майами

Алена Остапенко победила Даниэль Коллинс в полуфинале в Майами – 7:6(1), 6:3.

За 1 час 39 минут Алена 3 раза подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и допустила 4 двойные ошибки. Американка реже ошибалась (1), но сделала только 2 эйса и, заработав 7 брейк-пойнтов, реализовала только 2.

Эта встреча стала первой в личном противостоянии Алены и Даниэль.

В финале Остапенко сойдется со Слоан Стивенс, ранее обыгравшей Викторию Азаренко.

Остапенко – действующая чемпионка «Ролан Гаррос».

Стивенс – действующая чемпионка US Open.

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