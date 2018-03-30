Слоан Стивенс включила Надаля, потащила все на свете и обвела Викторию Азаренко идеальным кроссом

Слоан Стивенс сыграет в финале турнира в Майами после победы над Викторией Азаренко (3:6, 6:2, 6:1).

По ходу проигранного первого сета американка затащила тяжелейший розыгрыш, показав, что просто сопернице не будет. В этом этом эпизоде способностям Слоан перемещаться по задней линии и играть в защите позавидовал бы даже Надаль.

В финале Стивенс встретится с Аленой Остапенко из Латвии.

Слоан сыграет в решающем матче впервые с победы на US Open-2017.

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