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Слоан Стивенс включила Надаля, потащила все на свете и обвела Викторию Азаренко идеальным кроссом
Американка ни за что не хотела уступать.
Слоан Стивенс сыграет в финале турнира в Майами после победы над Викторией Азаренко (3:6, 6:2, 6:1).
По ходу проигранного первого сета американка затащила тяжелейший розыгрыш, показав, что просто сопернице не будет. В этом этом эпизоде способностям Слоан перемещаться по задней линии и играть в защите позавидовал бы даже Надаль.
- В финале Стивенс встретится с Аленой Остапенко из Латвии.
- Слоан сыграет в решающем матче впервые с победы на US Open-2017.
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