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Слоан Стивенс включила Надаля, потащила все на свете и обвела Викторию Азаренко идеальным кроссом

Стивенс включила Надаля, потащила все на свете и обвела Азаренко идеальным кроссом
Eurosport

1 час назад

Американка ни за что не хотела уступать.

Слоан Стивенс сыграет в финале турнира в Майами после победы над Викторией Азаренко (3:6, 6:2, 6:1).

По ходу проигранного первого сета американка затащила тяжелейший розыгрыш, показав, что просто сопернице не будет. В этом этом эпизоде способностям Слоан перемещаться по задней линии и играть в защите позавидовал бы даже Надаль.

  • В финале Стивенс встретится с Аленой Остапенко из Латвии.
  • Слоан сыграет в решающем матче впервые с победы на US Open-2017.

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