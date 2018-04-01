Слоан Стивенс растерзала Елену Остапенко в финале Майами

Американская теннисистка Слоан Стивенс победила на турнире в Майами. В финале Стивенс переиграла латвийку Елену Остапенко – 7:6 (7:5), 6:1.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Стивенс выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Остапенко – 5 двойных, 5 реализованных брейк-пойнтов из 8 и ни одной подачи навылет.

Для Стивенс это первая победа на турнире категории Masters.

После этого успеха Слоан дебютирует в топ-10 WTA – на 9-й строчке.

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