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Слоан Стивенс растерзала Елену Остапенко в финале Майами

Стивенс растерзала Остапенко в финале Майами
Eurosport

1 час назад

Теперь она дебютирует в топ-10 WTA.

Американская теннисистка Слоан Стивенс победила на турнире в Майами. В финале Стивенс переиграла латвийку Елену Остапенко – 7:6 (7:5), 6:1.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Стивенс выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Остапенко – 5 двойных, 5 реализованных брейк-пойнтов из 8 и ни одной подачи навылет.

  • Для Стивенс это первая победа на турнире категории Masters.
  • После этого успеха Слоан дебютирует в топ-10 WTA – на 9-й строчке.

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