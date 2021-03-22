Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Майами из-за стоматологической операции.
«Разочарована, что пришлось отказаться от участия в Miami Open из-за недавней челюстно-лицевой операции. Для меня это особенный турнир, потому что Майами – мой дом. Сожалею, что не смогу увидеть невероятных фанатов в этом году. С нетерпением жду скорого возвращения», – приводит слова Серены Мишель Кауфман в твиттере.
  • 23-кратная победительница «ТБШ» выигрывала титул Miami Open восемь раз.
  • «Премьер» в Майами пройдет с 23 марта по 3 апреля.
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