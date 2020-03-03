WTA Монтеррей
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
В.Уильямс
6
3
2
А.Шмидлова
4
6
6
3 марта 2020 г.Estadio Gnp Seguros
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