WTA Монтеррей
Одиночный разряд | Первый раунд

Х.Уотсон VS Т.Мария

3 марта 2020 г. Начало после 17:00

Estadio Gnp Seguros
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