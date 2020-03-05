WTA Монтеррей
Одиночный разряд | Второй раунд

Л.Дэвис VS А.Рус

5 марта 2020 г. Начало после 18:00

Club Sonoma
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