Российская теннисистка Мария Шарапова возобновит выступления в туре на турнире серии «Премьер» в Торонто.

Это будет ее четвертое выступление на канадском турнире. Лучший ее результат – финал в 2009 году.

32-летняя Шарапова также взяла wild card на турнир в Цинциннати.

Последний матч Мария провела на Уимблдоне, где снялась во время встречи первого круга с Полин Пармантье.

Турнир в Торонто пройдет с 5 по 11 августа.

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