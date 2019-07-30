Eurosport
Шарапова вернется на корт на турнире в Торонто
Совсем скоро увидим Машу в деле.
Российская теннисистка Мария Шарапова возобновит выступления в туре на турнире серии «Премьер» в Торонто.
Это будет ее четвертое выступление на канадском турнире. Лучший ее результат – финал в 2009 году.
- 32-летняя Шарапова также взяла wild card на турнир в Цинциннати.
- Последний матч Мария провела на Уимблдоне, где снялась во время встречи первого круга с Полин Пармантье.
- Турнир в Торонто пройдет с 5 по 11 августа.
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