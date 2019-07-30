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Шарапова вернется на корт на турнире в Торонто

Шарапова вернется на корт на турнире в Торонто
Eurosport

35 мин. назад

Совсем скоро увидим Машу в деле.

Российская теннисистка Мария Шарапова возобновит выступления в туре на турнире серии «Премьер» в Торонто.

Это будет ее четвертое выступление на канадском турнире. Лучший ее результат – финал в 2009 году.

  • 32-летняя Шарапова также взяла wild card на турнир в Цинциннати.
  • Последний матч Мария провела на Уимблдоне, где снялась во время встречи первого круга с Полин Пармантье.
  • Турнир в Торонто пройдет с 5 по 11 августа.

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