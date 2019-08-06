Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом круге турнира в Торонто эстонке Анетт Контавейт – 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Ключевым фактором стала игра на брейк-пойнтах. Шарапова реализовала лишь 3 из 8 потенициальных брейков. Процент Контавейт еще меньше (4 из 12), но три из них пришлись на победные для эстонки партии.

Последний матч Мария провела на Уимблдоне, где снялась во время встречи первого круга с Полин Пармантье.

32-летняя Шарапова также взяла wild card на турнир в Цинциннати.

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