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Шарапова проиграла Контавейт в первом круге Торонто
Возввращение в тур получилось смазанным.
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом круге турнира в Торонто эстонке Анетт Контавейт – 4:6, 6:3, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Ключевым фактором стала игра на брейк-пойнтах. Шарапова реализовала лишь 3 из 8 потенициальных брейков. Процент Контавейт еще меньше (4 из 12), но три из них пришлись на победные для эстонки партии.
- Последний матч Мария провела на Уимблдоне, где снялась во время встречи первого круга с Полин Пармантье.
- 32-летняя Шарапова также взяла wild card на турнир в Цинциннати.
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