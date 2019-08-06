Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы над Анжелик Кербер на старте турнира в Торонто выложила забавную и слегка провокационную фотографию в инстаграм.

На ней Дарья разговаривает с Анетт Контавейт перед ее матчем с Марией Шараповой. В подписи к фото Дарья вставила диалог: «Я играю следующей, сделай это по-быстрому, пожалуйста». «Окей», – как бы ответила Контавейт.

Касаткина дружит с Контавейт. На последних четырех турнирах, где Дарья выступала в паре, она играла именно с Анетт.

Контавейт обыграла Шарапову, правда сделала это за 2 часа 43 минуты.

Касаткина справилась с Кербер со счетом 0:6, 6:2, 6:4.

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