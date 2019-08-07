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«Наши попки отлично смотрятся». Бушар сделала комплимент себе и Андрееску после матча
Кажется, знойная канадка думает о теннисе в последнюю очередь.
Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар проиграла в первом круге Торонто соотечественнице Бьянке Андрееску – 6:4, 1:6, 4:6.
Похоже, канадка не сильно расстроилась поражению – после матча она прокомментировала их совместное фото у сетки: «Было очень здорово сыграть с тобой в Канаде! Рада, что ты вернулась! PS. Наши попки здесь смотрятся отлично».
Поражение от Андрееску стало для 25-летней канадки девятым подряд. Последний раз она выигрывала в Дубае в феврале, а всего в сезоне проиграла 13 матчей из 19.
- Бушар занимает 112-е место рейтинга WTA.
- С конца прошлого года Эжени работает с тренером Майклом Джойсом, но пока это ей не помогает.
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