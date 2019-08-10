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В понедельник Осака вернет себе звание первой ракетки мира

В понедельник Осака вернет себе звание первой ракетки мира
Eurosport

49 мин. назад

В женском теннисе все очень непостоянно.

В четвертьфинале Торонто Каролина Плишкова проиграла канадке Бьянке Андрееску (0:6, 6:2, 4:6) и потеряла шансы стать первой ракеткой мира. Мировой рейтинг по завершении Rogers Cup вновь возглавит Наоми Осака.

  • Наоми – вторая в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых теннисисток мира.
  • Она заработала 8,3 млн долларов призовых и 16 млн благодаря спонсорским контрактам.
  • На первом месте рейтинга Forbes – Серена Уильямс. Шарапова – седьмая.

Серена Уильямс испортила финал US Open. Чемпионка не умеет проигрывать и всегда ищет крайних

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