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В понедельник Осака вернет себе звание первой ракетки мира
В женском теннисе все очень непостоянно.
В четвертьфинале Торонто Каролина Плишкова проиграла канадке Бьянке Андрееску (0:6, 6:2, 4:6) и потеряла шансы стать первой ракеткой мира. Мировой рейтинг по завершении Rogers Cup вновь возглавит Наоми Осака.
- Наоми – вторая в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых теннисисток мира.
- Она заработала 8,3 млн долларов призовых и 16 млн благодаря спонсорским контрактам.
- На первом месте рейтинга Forbes – Серена Уильямс. Шарапова – седьмая.
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