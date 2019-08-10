Серена Уильямс очень мило прокомментировала победу над Наоми Осакой в четвертьфинале Торонто.

«Осака назвала меня своей теннисной мамой? Я бы сказала, что я, скорее, теннисная бабушка. С ее стороны было очень мило сказать «мама».

Мы не играли с Нью-Йорка, тогда она провела отличный матч. Сегодня я хотела выйти и взять хотя бы сет, ведь она дважды победила меня. Я просто хотела сделать все, что в моих силах», – сказала Серена после матча.

Серена победила Осаку со счетом 6:3, 6:4 и сыграет с Мари Бузковой из Чехии.

Несмотря на ранний вылет, Осака в понедельник вернется на вершину мирового рейтинга.

На «Ролан Гаррос» Серена выступила в костюме с надписью «Мать, чемпионка, королева, богиня».

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