Американка Серена Уильямс прокомментировала победу над Мари Бузковой в полуфинале «Премьера» в Монреале.

«После первого сета я должна была прибавить в стабильности, не совершать ошибок, быть готовой выполнить тысячу ударов, если понадобится. В первом сете я слишком рвалась вперед, мне нужно было сменить игру.

Я вошла в соревновательный режим и чувствую себя очень хорошо. Много тренируюсь и все делаю правильно, так что посмотрим, как все сложится завтра.

У меня часто разбредаются мысли. Сегодня я в какой-то момент подумала о своем бюстгальтере и такая: господи, Серена, ты что, серьезно? Так нельзя. Если хочешь играть много матчей, нужно уметь концентрироваться снова и снова», – цитирует Серену ASAP Sports.

В финале Серена сыграет с хозяйкой турнира 19-летней Бьянкой Андрееску.

Эта победа может стать 73-й для Уильямс в WTA-туре.

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