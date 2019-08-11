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«Я пыталась, но просто не могу». Серена со слезами снялась с финала в Монреале
Борьбы в главном матче турнира не получилось.
В финале «Премьера» в Монреале 19-летняя Бьянка Андрееску взяла второй титул в карьере.
Для победы канадке понадобилось всего четыре гейма. При счете 3:1 в пользу Андрееску в первом сете 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс снялась из-за травмы.
На церемонии награждения Серена не сдержала слез: «Мне жаль, что я не смогла сегодня сыграть. Я пыталась, но просто не могу. Это был тяжелый год, но я буду продолжать». Также Уильямс назвала Андрееску великой теннисисткой.
- Серена проиграла четыре финала из четырех после рождения ребенка.
- В 2019 году Андрееску также выиграла турнир в Индиан-Уэллс.
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