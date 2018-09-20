Тарпищев: Мария Шарапова приедет на Кубок Кремля, несмотря на досрочное завершение сезона

5-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова посетит Кубок Кремля, несмотря на травму. Мария приедет на турнир в качестве гостя.

«С Шараповой ситуация была 50 на 50, – прокомментировал ситуацию в интервью sportfm.ru президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. – Но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, чтобы следующий сезон начать в оптимальной форме. Но не исключено, что она просто так приедет в Москву – она собиралась. Теперь уже как почетный гость».

Шарапова – победительница 36 турниров WTA, обладательница карьерного «Большого шлема».

На рубеже веков Кубок Кремля называли «Кубком Кафельникова» – он выигрывал турнир 5 раз подряд (1997 – 2001).

Инстаграм для самых спортивных