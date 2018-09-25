Первая ракетка мира Симона Халеп примет участие в Кубке Кремля

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп примет участие в Кубке Кремля.

Это подтвердил твиттер Федерации тенниса России.

Перед стартом турнира в Ухане Симона говорила, что хочет остаться первой ракеткой мира до конца сезона. «Мотивация все еще присутствует. Я действительно хочу снова финишировать на первом месте в рейтинге. У меня есть такая возможность, так что должна ею воспользоваться», – цитирует Халеп твиттер WTA Insider.

Ранее от участия в Кубке Кремля отказалась Мария Шарапова, сославшись на восстановление после травмы.

Директор турнира и вице-президент ФТР Алексей Селиваненко уточнил, что Шарапова все равно приедет в Москву во время проведения Кубка.

Халеп переодевалась, как девочка на пляже, потому что в подтрибунке не выключили камеры

Все-все-все главные истории в вашем телеграме