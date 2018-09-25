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Первая ракетка мира Симона Халеп примет участие в Кубке Кремля

Халеп примет участие в Кубке Кремля
Eurosport

38 мин. назад

Без Шараповой, но с Симоной.

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп примет участие в Кубке Кремля.

Это подтвердил твиттер Федерации тенниса России.

Перед стартом турнира в Ухане Симона говорила, что хочет остаться первой ракеткой мира до конца сезона. «Мотивация все еще присутствует. Я действительно хочу снова финишировать на первом месте в рейтинге. У меня есть такая возможность, так что должна ею воспользоваться», – цитирует Халеп твиттер WTA Insider.

Халеп переодевалась, как девочка на пляже, потому что в подтрибунке не выключили камеры

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