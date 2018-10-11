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Слоан Стивенс получила уайлд-кард на Кубок Кремля

Стивенс получила уайлд-кард на Кубок Кремля
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Еще один топовый игрок в Москве.

Американка Слоан Стивенс получила специальное приглашение от организаторов Кубка Кремля и выступит на турнире.

«Наш выбор обусловлен тем, что из всех, кто подал заявки на уайлд-кард, она выше всех стоит в рейтинге Race to Singapore и имеет реальные шансы на попадание в итоговую восьмерку WTA. Мы знаем Слоан как одну из наиболее ярких спортсменок, помним ее триумф на US Open в прошлом году и надеемся, что она успешно выступит в Москве», – сообщил официальному сайту Кубка Кремля директор женского турнира Алексей Селиваненко.

  • Стивенс занимает восьмое место в рейтинге WTA.
  • Кубок Кремля стартует с 15 октября и завершится 21 числа.

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