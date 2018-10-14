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Арина Соболенко снялась c Кубка Кремля

Соболенко снялась c Кубка Кремля
Eurosport

40 мин. назад

Крутую белоруску мы не увидим.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не выступит на стартующем 15 октября Кубке Кремля.

Причиной стала болезнь спортсменки. В основной сетке ее заменит «лаки лузер», сообщил официальный твиттер московского турнира.

  • Турнир пройдет с 15 по 21 октября.
  • Соболенко занимает 11 место в рейтинге WTA, в 2018 году она выиграла два турнира и еще дважды сыграла в финалах.
  • В прошлом году победителем женской части Кубка Кремля стала Юлия Гёргес, которая разгромила в финале Дарью Касаткину.
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