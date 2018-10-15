Симона Халеп завершит год первой ракеткой мира во второй раз подряд

Впервые Халеп возглавила рейтинг в октябре 2017-го и 40 недель удерживала лидерство.

Румынская теннисистка второй год подряд становится лучшей в женском одиночном разряде – ранее это удавалось всего 12 спортсменкам WTA. Поздравительный пост появился на официальном сайте турнира.

«Симона провела второй выдающийся сезон, и для нас будет честью поздравить ее с завоеванием первого места рейтинга. Победа на «Большом Шлеме» и участие в шести финалах на протяжении сезона – невероятное достижение, тогда как вне корта Симона олицетворяет собой все качества, какими должен обладать лидер рейтинга WTA», – заявил СЕО ассоциации Стив Саймон.

«Завершать сезон в роли первой ракетки мира было большой честью для меня. Делать это во второй раз – особенное достижение, особенно, если считать победу на турнире «БШ» в этом году. Я так горжусь собой, когда вижу свое имя среди легенд, завершивших сезон в статусе первой ракетки», – прокомментировала событие Симона.

В этом сезоне Халеп впервые победила в финале «Ролан Гаррос».

Помимо этого Симона взяла первые места на турнирах в Шэньчжэне и Монреале.

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