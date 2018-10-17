Котик выбежал на корт и взбудоражил зрителей по ходу матча Стивенс – Жабер

Американка Слоан Стивенс проиграла тунисской теннисистке Онс Жабер в 1/8 финала Кубка Кремля 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Слоан не выполнила ни одной подачи навылет, реализовала 1 брейк-пойнт из 4 и обошлась без двойных ошибок. Жабер сделала 3 подачи навылет, реализовала 4 брейк-пойнта и совершила одну двойную ошибку.

Поднять настроение победительнице US Open-2017 смог разве что котик, внезапно выскочивший на корт посреди матча.

Призовой фонд женского разряда Кубка Кремля – 932,866 тыс долларов.

Стивенс после поражения в Москве отправилась в Сингапур на Итоговый турнир WTA.

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