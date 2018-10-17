17.10.18 - Court 2
Завершено
6
77
А. КонтавейтАнетт Контавейт
Не ранее
11:00
2
63
К. МладеновичКристина Младенович
WTA Москва • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анетт Контавейт - Кристина Младенович
WTA Москва - 17 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Анетт Контавейт – Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анетт Контавейт и Кристина Младенович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0