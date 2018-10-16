16.10.18 - National Tennis Center
К. МладеновичКристина Младенович
Не ранее
11:00
А. КалинскаяАнна Калинская
WTA Москва • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кристина Младенович - Анна Калинская
WTA Москва - 16 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Кристина Младенович – Анна Калинская на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Кристина Младенович и Анна Калинская, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0