Онлайн

Симона Халеп - Анастасия Павлюченкова

WTA Москва - 17 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Симона Халеп – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Симона Халеп и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.