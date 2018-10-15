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Александра Саснович - Михаэла Бузарнеску

WTA Москва - 15 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Александра Саснович – Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 15 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Александра Саснович и Михаэла Бузарнеску, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.