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Кики Бертенс - Александра Саснович
WTA Москва - 17 октября 2018
Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Кики Бертенс – Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Кики Бертенс и Александра Саснович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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