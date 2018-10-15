15.10.18 - Center Court
А. КонтавейтАнетт Контавейт
Не ранее
14:30
А. ПотаповаАнастасия Потапова
WTA Москва • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анетт Контавейт - Анастасия Потапова
WTA Москва - 15 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Анетт Контавейт – Анастасия Потапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 15 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анетт Контавейт и Анастасия Потапова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0