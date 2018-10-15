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Анетт Контавейт - Анастасия Потапова

WTA Москва - 15 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Анетт Контавейт – Анастасия Потапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 15 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Анетт Контавейт и Анастасия Потапова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.