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Вера Звонарева - Каролина Плишкова

WTA Москва - 17 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Вера Звонарева – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Вера Звонарева и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.