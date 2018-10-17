17.10.18 - Center Court
Завершено
6
6
В. ЗвонареваВера Звонарева
Не ранее
11:00
1
2
К. ПлишковаКаролина Плишкова
WTA Москва • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Вера Звонарева - Каролина Плишкова
WTA Москва - 17 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Вера Звонарева – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Вера Звонарева и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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