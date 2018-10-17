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Вера Звонарева отдала Каролине Плишковой всего 3 гейма на Кубке Кремля
Вторая ракетка турнира разгромлена.
Вера Звонарева разгромила пятую ракетку планеты Каролину Плишкову во втором раунде Кубка Кремля – 6:1, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Звонарева выполнила 3 подачи навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 и допустила 1 двойную ошибку. У Плишковой 5 эйсов, 1 брейк и 1 двойная.
Прежде Вера и Каролина не встречались.
- В третьем круге Звонарева бросит вызов победительнице пары Анастасия Севастова – Юлия Путинцева.
- Призовой фонд женского разряда Кубка Кремля составляет 932,866 тыс долларов.
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