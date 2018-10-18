«Знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной». Спич тренера, обеспечивший Касаткиной камбэк

Дарья Касаткина добилась волевой победы над Ализе Корне в матче второго круга Кубка Кремля – 3:6, 7:5, 6:4. Уступив в первом сет, Дарья отдала сопернице подачу и при смене сторон чуть не расплакалась, но в чувство ее привел тренер Филипп Дехас.

«Ты была совершенно расфокусирована. Послушай, все очень просто. Ты знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной. Это такая новая вещь на рынке – Hусская стена. Она прочная, очень прочная.

И не отдавай ни одного очка. Твоя цель – не отдавать ни одного очка просто так. Даша, смотри на меня. Ты сделаешь это, я клянусь. Сосредоточься и не отдавай ни одного очка просто так. Ноль. Все просто. И я клянусь, что это возможно. Мяч летит – думай только об этом мяче», – сказал Дехас.

После яркого спича Касаткина отыграла брейк, взяла партию, а после и матч. На пресс-конференции Дарья прокомментировала диалог с тренером: «Он очень творческий, иногда просто летящий, так можно сказать. Иногда его идеи вышибают, во время матча они очень помогают. Особенно во время этой встречи: я была в таком состоянии, когда его вызвала, что мне очень была нужна его поддержка. Я ему сказала: «Можешь кричать на меня, делать что-угодно – выведи меня из этого состояния!». У него получилось».

В четвертьфинале Касаткина сыграет с Анастасией Павлюченковой.

На турнире Дарья посеяна под шестым номером.

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