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«Знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной». Спич тренера, обеспечивший Касаткиной камбэк

«Знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной». Спич тренера, обеспечивший Касаткиной камбэк
Eurosport

22 мин. назад

Мотиватор уровня бог.

Дарья Касаткина добилась волевой победы над Ализе Корне в матче второго круга Кубка Кремля – 3:6, 7:5, 6:4. Уступив в первом сет, Дарья отдала сопернице подачу и при смене сторон чуть не расплакалась, но в чувство ее привел тренер Филипп Дехас.

«Ты была совершенно расфокусирована. Послушай, все очень просто. Ты знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной. Это такая новая вещь на рынке – Hусская стена. Она прочная, очень прочная.

И не отдавай ни одного очка. Твоя цель – не отдавать ни одного очка просто так. Даша, смотри на меня. Ты сделаешь это, я клянусь. Сосредоточься и не отдавай ни одного очка просто так. Ноль. Все просто. И я клянусь, что это возможно. Мяч летит – думай только об этом мяче», – сказал Дехас.

После яркого спича Касаткина отыграла брейк, взяла партию, а после и матч. На пресс-конференции Дарья прокомментировала диалог с тренером: «Он очень творческий, иногда просто летящий, так можно сказать. Иногда его идеи вышибают, во время матча они очень помогают. Особенно во время этой встречи: я была в таком состоянии, когда его вызвала, что мне очень была нужна его поддержка. Я ему сказала: «Можешь кричать на меня, делать что-угодно – выведи меня из этого состояния!». У него получилось».

  • В четвертьфинале Касаткина сыграет с Анастасией Павлюченковой.
  • На турнире Дарья посеяна под шестым номером.
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