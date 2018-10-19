Дарья Касаткина: «Кирьос сказал, что придет минут на десять размяться со мной, но в итоге не пришел»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход в полуфинал московского Кубка Кремля.

О матче с Павлюченковой

«Сложно сказать, за счет чего конкретно я выиграла. Мы обе играли очень хорошо, просто в какие-то действительно важные моменты я была чуть агрессивнее, чем она. В какие-то моменты она ошибалась, одно наложилось на другое, и вот получилось так, как получилось. Теннис – это такая игра. Никогда не знаешь».

О следующей сопернице Йоханне Конте

«Конта была в топ-10, выиграла крупные турниры. Она играет очень агрессивно, поэтому я думаю, что в зале она очень любит играть. Здесь у нее много времени, корт достаточно медленный. Легко точно не будет Это уже полуфинал. Ожидать чего-то точно не стану, нужно просто выходить на корт с настроем и все».

О несостоявшейся разминке с Ником Кирьосом

«Он должен был прийти, сказал, что придет минут на десять размяться, но в итоге не пришел. Я, как поняла, на матч с Андреем Рублевым он вышел, не размявшись. Мне бы так», – цитирует Касаткину сайт турнира.

Касаткина на турнире посеяна под шестым номером.

Павлюченкову Дарья обыграла со счетом 6:4, 6:3.

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