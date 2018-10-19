Дарья Касаткина и Онс Жабер разыграют Кубок Кремля

Дарья Касаткина вышла в финал московского Кубка Кремля благодаря победе над Джоанной Контой – 6:4, 6:3.

За 1 час 31 минуту Касаткина 2 раза подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта и допустила 5 двойных ошибок. У Конты 1 эйс и 2 брейка. Дарья повела в личном противостоянии – 2-1.

В другом полуфинале Онс Жабер оказалась сильнее Анастасии Севастовой – 6:3, 3:6, 6:3. За 1 час 38 минут Жабер 4 раза подала навылет, сделала 5 брейков при 5 двойных. У Севастовой 1 эйс, 4 брейка и 1 двойная.

Дарья сыграет в финале Кубка Кремля во второй раз. В 2017-м она проиграла Юлии Гёргес.

Для Жабер это первый финал в WTA-туре.

(Фото: твиттер Кубка Кремля)

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме