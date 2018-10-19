Eurosport
Дарья Касаткина отобралась на Итоговый турнир в качестве запасной
Сразу после финала с Жабер Даша поедет в Сингапур.
Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла у британки Джоанны Конты в полуфинале Кубка Кремля – 6:4, 6:3.
Благодаря этому успеху Касаткина гарантировала себе место второй запасной на Итоговом турнире – сразу по завершении Кубка Кремля она отправится в Сингапур.
- В финале московского турнира Касаткина сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер.
- Итоговый турнир WTA пройдет с 21 по 28 октября.
- Первой запасной на Итоговом турнире стала Анастасия Севастова из Латвии.
Касаткина: «Кирьос сказал, что придет минут на десять размяться со мной, но в итоге не пришел»
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