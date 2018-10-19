Eurosport

Дарья Касаткина отобралась на Итоговый турнир в качестве запасной

Касаткина отобралась на Итоговый турнир в качестве запасной
Eurosport

1 час назад

Сразу после финала с Жабер Даша поедет в Сингапур.

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла у британки Джоанны Конты в полуфинале Кубка Кремля – 6:4, 6:3.

Благодаря этому успеху Касаткина гарантировала себе место второй запасной на Итоговом турнире – сразу по завершении Кубка Кремля она отправится в Сингапур.

  • В финале московского турнира Касаткина сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер.
  • Итоговый турнир WTA пройдет с 21 по 28 октября.
  • Первой запасной на Итоговом турнире стала Анастасия Севастова из Латвии.

Касаткина: «Кирьос сказал, что придет минут на десять размяться со мной, но в итоге не пришел»

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на нас в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый автогол и еще 3 укола сборной Бразилии, которые не пустили Россию к золоту ЮОИ в футзале

01:53
Популярные видео
Волшебник Малкин прошил кипера с нулевого угла, а после добил «Торонто» броском в пустые ворота
1 676 просмотров11 ч
Сила расстановки. Что ждет Головина при Анри и зачем «МЮ» новый защитник
5 455 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться