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«Если игра окончена, то мы меняем работы». Касаткина выиграла Кубок Кремля после мощной речи коуча

«Если игра окончена, то мы меняем работы». Касаткина выиграла Кубок Кремля после мощной речи коуча
Eurosport

1 час назадОбновлено 17 мин. назад

Впереди куда более серьезный для Даши турнир.

В финальном матче Кубка Кремля Дарья Касаткина добыла победу над тунисской спортсменкой Онс Жабер – 2:6, 7:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Дарья реализовала 58% брейк-пойнтов (против 57% у Жабер), но совершила больше двойных ошибок, чем соперница – пять против трех. Во втором сете Касаткина проигрывала со счетом 1:4, но совершила камбэк в решающем сете.

После неудавшегося сета Даша отправилась на разговор с тренером Филиппом Дехасом.

«У нас есть 10 минут на то, чтобы найти решение. Что ты думаешь об этом? Не думай о том, что это невозможно.

Ты будешь подавать, будешь играть дальше. Слушай меня. Мы найдем решение. Даша, послушай меня: эта игра не окончена. Если она окончена, то мы меняем работы. Понимаешь, о чем я? Я не хочу терять работу. Я хочу быть здесь и завоевать этот титул с тобой.

Ты можешь это сделать! Докажи себе, что можешь бороться до конца. Перестань думать о том, что проиграешь и бла-бла-бла. Это вызов в твоей карьере. Следи за счетом. Наблюдай за ситуацией. Сделай это», – после этих слов Дехас хлопнул Дашу по руке и вернул в игру.

Касаткина завершила матч в слезах, Жабер – тоже. В последнем гейме спортсменку побеспокоила старая травма, и тунисская теннисистка доигрывала через боль. После матча Даша помогла Онс покинуть корт.

  • Касаткина отобралась на Итоговой турнир WTA в качестве запасной.
  • Призовой фонд турнира – 867 766 долларов.
  • Касаткина – победитель двух турниров WTA и юниорского «Большого шлема» в одиночном разряде.
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