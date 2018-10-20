«Если игра окончена, то мы меняем работы». Касаткина выиграла Кубок Кремля после мощной речи коуча

В финальном матче Кубка Кремля Дарья Касаткина добыла победу над тунисской спортсменкой Онс Жабер – 2:6, 7:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Дарья реализовала 58% брейк-пойнтов (против 57% у Жабер), но совершила больше двойных ошибок, чем соперница – пять против трех. Во втором сете Касаткина проигрывала со счетом 1:4, но совершила камбэк в решающем сете.

После неудавшегося сета Даша отправилась на разговор с тренером Филиппом Дехасом.

«У нас есть 10 минут на то, чтобы найти решение. Что ты думаешь об этом? Не думай о том, что это невозможно.

Ты будешь подавать, будешь играть дальше. Слушай меня. Мы найдем решение. Даша, послушай меня: эта игра не окончена. Если она окончена, то мы меняем работы. Понимаешь, о чем я? Я не хочу терять работу. Я хочу быть здесь и завоевать этот титул с тобой.

Ты можешь это сделать! Докажи себе, что можешь бороться до конца. Перестань думать о том, что проиграешь и бла-бла-бла. Это вызов в твоей карьере. Следи за счетом. Наблюдай за ситуацией. Сделай это», – после этих слов Дехас хлопнул Дашу по руке и вернул в игру.

Касаткина завершила матч в слезах, Жабер – тоже. В последнем гейме спортсменку побеспокоила старая травма, и тунисская теннисистка доигрывала через боль. После матча Даша помогла Онс покинуть корт.

Касаткина отобралась на Итоговой турнир WTA в качестве запасной.

Призовой фонд турнира – 867 766 долларов.

Касаткина – победитель двух турниров WTA и юниорского «Большого шлема» в одиночном разряде.

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