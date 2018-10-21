Теннисистка Дарья Касаткина вошла в десятку лучших рейтинга WTA

Дарья Касаткина после победы на турнире «ВТБ Кубок Кремля» поднялась на 10-е место в рейтинге WTA, обновленная версия которой появилась на сайте организации 21 октября.

Касаткина в субботу обыграла в финале московского турнира Онс Джабер из Туниса. Таким образом, она стала первой запасной на Итоговом турнире WTA в Сингапуре и в случае снятия одной из теннисисток примет в нем участие (первая ракетка мира Симона Халеп завершила сезон).

Рейтинг WTA:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко,

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) – 5375,

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 5086,

4 (4). Наоми Осака (Япония) – 4740,

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4255,

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 3943,

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 3850,

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 3840,

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3710,

10 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3315,

11 (12). Анастасия Севастова (Латвия) – 3185,

12 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3145...

15 (13). Серена Уильямс (США) – 2976... 21 (20). Елена Остапенко (Латвия) – 2363... 29 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1602...

42 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160...

59 (58). Екатерина Макарова (Россия) – 972...

86 (85). Евгения Родина (Россия) – 699...

90 (88). Екатерина Александрова (Россия) – 672...

92 (90), Анастасия Потапова (Россия) – 656...

96 (95). Анна Блинкова (Россия) – 636.

Касаткина в Москве выиграла первый титул в сезоне.

Кроме того, Дарья дважды за год играла в финале.

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