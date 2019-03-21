WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Младенович VS Ю.Путинцева
15 октября 2019 г. Начало после 11:30
Court 1
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Кристина Младенович - Юлия Путинцева
WTA Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг46
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Александрова
✓
6
6
К.Младенович
2
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
✓
3
6
6
Д.Векич
6
1
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
✓
6
7
К.Синякова
1
5
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
4
П.Квитова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс
3
2
К.Младенович
✓
6
6
Больше матчей
Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг36
Последние матчи
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
1/4 финала
О.Жабер
✓
77
77
Ю.Путинцева
65
64
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стосур
1
2
Ю.Путинцева
✓
6
6
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Шарма
1
6
5
Ю.Путинцева
✓
6
1
7
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Барти
✓
6
6
Ю.Путинцева
4
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева
✓
6
6
А.Блинкова
0
1
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
27/05/2019
Хайлайты матча между Юлией Путинцевой и Ребеккой Питерсон на «Ролан Гаррос»-2019
Ролан Гаррос
25/05/2019
Даяна Ястремская выиграла турнир в Страсбурге, Юлия Путинцева – в Нюрнберге – теннис
WTA Нюрнберг