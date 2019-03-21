WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Младенович VS Ю.Путинцева

15 октября 2019 г. Начало после 11:30

Court 1
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Онлайн - Кристина Младенович - Юлия Путинцева

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
46
Последние матчи
Больше матчей
Юлия Путинцева
Юлия
Путинцева
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
36
Последние матчи
Больше матчей

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