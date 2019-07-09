WTA Москва
Одиночный разряд | 1/4 финала

К.Мухова VS Е.Александрова

18 октября 2019 г. Начало после 10:00

National Tennis Center
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Онлайн - Каролина Мухова - Екатерина Александрова

WTA Москва - 18 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
37
Последние матчи
Больше матчей
Екатерина Александрова
Екатерина
Александрова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
35
Последние матчи
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