WTA Москва
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Мухова VS Е.Александрова
18 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролина Мухова - Екатерина Александрова
WTA Москва - 18 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Мухова - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг37
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
4
2
К.Мухова
✓
6
6
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Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг35
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