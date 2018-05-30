Онлайн - Полона Херцог - Катерина Синякова

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.