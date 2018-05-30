WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Херцог VS К.Синякова
15 октября 2019 г. Начало после 11:30
Court 2
Матч
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Онлайн - Полона Херцог - Катерина Синякова
WTA Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Полона
Херцог
Херцог
Словения
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг48
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
1
1
Д.Векич
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Херцог
66
6
3
К.Бертенс
✓
78
2
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Кербер
4
2
П.Херцог
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
✓
64
77
6
Ю.Гёргес
77
65
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Квитова
✓
78
6
П.Херцог
66
3
Больше матчей
Катерина
Синякова
Синякова
Чехия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)69
- Возраст23
WTA рейтинг58
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
✓
6
7
К.Синякова
1
5
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Возняцки
✓
7
6
К.Синякова
5
4
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова
✓
6
6
А.Остапенко
2
1
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
6
С.Ван
2
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
4
0
Э.Мертенс
✓
6
6
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