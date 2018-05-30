WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Херцог VS К.Синякова

15 октября 2019 г. Начало после 11:30

Court 2
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Онлайн - Полона Херцог - Катерина Синякова

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Полона Херцог
Полона
Херцог
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
48
Последние матчи
Больше матчей
Катерина Синякова
Катерина
Синякова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
58
Последние матчи
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