WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Севастова VS К.Младенович
17 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Анастасия Севастова - Кристина Младенович
WTA Москва - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Севастова - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Севастова
Севастова
Латвия
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг25
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова
✓
6
7
А.Саснович
1
5
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина
✓
64
6
6
А.Севастова
77
1
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова
6
3
3
К.Макхэйл
✓
4
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич
✓
6
6
А.Севастова
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Швёнтек
6
1
3
А.Севастова
✓
3
6
6
Больше матчей
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг46
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
✓
6
3
6
Ю.Путинцева
4
6
2
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Александрова
✓
6
6
К.Младенович
2
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
✓
3
6
6
Д.Векич
6
1
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
✓
6
7
К.Синякова
1
5
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
4
П.Квитова
✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое