WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Севастова VS К.Младенович

17 октября 2019 г. Начало после 10:00

National Tennis Center
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Онлайн - Анастасия Севастова - Кристина Младенович

WTA Москва - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Севастова - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анастасия Севастова
Анастасия
Севастова
ЛатвияЛатвия
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
25
Последние матчи
Больше матчей
Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
46
Последние матчи
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