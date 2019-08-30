Онлайн - Анастасия Павлюченкова - Мария Саккари

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова - Мария Саккари на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.