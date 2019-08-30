WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Павлюченкова VS М.Саккари
15 октября 2019 г. Начало после 19:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Анастасия Павлюченкова - Мария Саккари
WTA Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова - Мария Саккари на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг40
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Мария
Саккари
Саккари
Греция
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
- Возраст24
WTA рейтинг30
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