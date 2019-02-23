WTA Москва
Одиночный разряд | 1/4 финала

К.Флипкенс VS Б.Бенчич

18 октября 2019 г. Начало после 10:00

National Tennis Center
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Онлайн - Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич

WTA Москва - 18 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кирстен Флипкенс
Кирстен
Флипкенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.65
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
120
Последние матчи
Больше матчей
Белинда Бенчич
Белинда
Бенчич
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
10
Последние матчи
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