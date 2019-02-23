WTA Москва
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Флипкенс VS Б.Бенчич
18 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич
WTA Москва - 18 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг120
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Ястремская
3
6
3
К.Флипкенс
✓
6
3
6
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Флипкенс
✓
6
6
Н.Вихлянцева
3
2
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Флипкенс
2
5
Т.Бабош
✓
6
7
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Одиночный разряд
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К.Флипкенс
2
3
М.Линетт
✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
М.Гаспарян
3
5
К.Флипкенс
✓
6
7
Больше матчей
Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг10
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Херцог
6
3
4
Б.Бенчич
✓
1
6
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Фридсам
✓
6
2
6
Б.Бенчич
4
6
2
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Бенчич
3
3
П.Квитова
✓
6
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Бенчич
✓
3
6
7
В.Уильямс
6
3
5
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Бенчич
✓
7
6
С.Сьех
5
2
Больше матчей
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