WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Кузнецова VS К.Мухова

14 октября 2019 г. Начало после 17:30

Center Court
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Онлайн - Светлана Кузнецова - Каролина Мухова

WTA Москва - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Светлана Кузнецова - Каролина Мухова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Светлана Кузнецова
Светлана
Кузнецова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    34
WTA рейтинг
55
Последние матчи
Больше матчей
Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
37
Последние матчи
Больше матчей

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