WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Кузнецова VS К.Мухова
14 октября 2019 г. Начало после 17:30
Center Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Светлана Кузнецова - Каролина Мухова
WTA Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Светлана Кузнецова - Каролина Мухова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Светлана
Кузнецова
Кузнецова
Россия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)73
- Возраст34
WTA рейтинг55
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл
✓
6
1
6
С.Кузнецова
0
6
3
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова
4
2
Э.Свитолина
✓
6
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
2
65
С.Кузнецова
✓
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кузнецова
✓
6
1
Ю.Путинцева
1
0
A
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан
✓
7
6
С.Кузнецова
5
2
Больше матчей
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг37
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова
4
65
М.Киз
✓
6
77
WTA Сеул
Одиночный разряд
Финал
К.Мухова
✓
6
6
М.Линетт
1
1
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
Я.Ван
65
4
К.Мухова
✓
77
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
✓
6
6
П.Хон
3
3
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова
✓
6
6
Т.Бабош
2
3
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое