WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Векич VS К.Мухова

16 октября 2019 г. Начало после 17:30

Center Court
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Онлайн - Донна Векич - Каролина Мухова

WTA Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Донна Векич - Каролина Мухова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Донна Векич
Донна
Векич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
21
Последние матчи
Больше матчей
Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
37
Последние матчи
Больше матчей

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