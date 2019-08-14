WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Ястремская VS Д.Касаткина

15 октября 2019 г. Начало после 13:30

Center Court
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Онлайн - Даяна Ястремская - Дарья Касаткина

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даяна Ястремская
Даяна
Ястремская
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей
Дарья Касаткина
Дарья
Касаткина
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
39
Последние матчи
Больше матчей

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