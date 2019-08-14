WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Ястремская VS Д.Касаткина
15 октября 2019 г. Начало после 13:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Даяна Ястремская - Дарья Касаткина
WTA Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг23
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Касаткина
Касаткина
Россия
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст22
WTA рейтинг39
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