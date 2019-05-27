WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Я.Чепелова VS Е.Александрова
15 октября 2019 г. Начало после 11:30
Court 2
Матч
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Онлайн - Яна Чепелова - Екатерина Александрова
WTA Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Яна Чепелова - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Яна
Чепелова
Чепелова
Словакия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг141
Последние матчи
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4
7
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Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг35
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