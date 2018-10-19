WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Севастова VS А.Саснович

14 октября 2019 г. Начало после 10:00

Center Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Анастасия Севастова - Александра Саснович

WTA Москва - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Севастова - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анастасия Севастова
Анастасия
Севастова
ЛатвияЛатвия
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
25
Последние матчи
Больше матчей
Александра Саснович
Александра
Саснович
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
64
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

«Четвертьфинал – неплохо, но хочется дальше». Павлюченкова проулыбалась все интервью

Australian Open
18/01/2019
play
Видео

Анастасия Павлюченкова на опыте обошла Александру Саснович и оставила Белоруссию без Australian Open

Australian Open
18/01/2019

«Плевать на теннис. Ты должна хорошо выйти замуж». Саснович прокомментировала отношения с мамой

WTA Брисбен
03/01/2019

Дарья Касаткина и Онс Жабер разыграют Кубок Кремля

WTA Москва
19/10/2018