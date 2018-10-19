Онлайн - Анастасия Севастова - Александра Саснович

WTA Москва - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Севастова - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.