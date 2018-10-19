WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Севастова VS А.Саснович
14 октября 2019 г. Начало после 10:00
Center Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Анастасия Севастова - Александра Саснович
WTA Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Севастова - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Севастова
Севастова
Латвия
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг25
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина
✓
64
6
6
А.Севастова
77
1
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова
6
3
3
К.Макхэйл
✓
4
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич
✓
6
6
А.Севастова
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Швёнтек
6
1
3
А.Севастова
✓
3
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Бушар
3
3
А.Севастова
✓
6
6
Больше матчей
Александра
Саснович
Саснович
Белоруссия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг64
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Андрееску
✓
6
2
6
А.Саснович
2
6
1
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко
✓
6
6
А.Саснович
1
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Крунич
✓
6
6
А.Саснович
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Жабер
✓
3
6
6
А.Саснович
6
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович
✓
6
4
6
Д.Брэйди
1
6
0
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
18/01/2019
Анастасия Павлюченкова на опыте обошла Александру Саснович и оставила Белоруссию без Australian Open
Australian Open
03/01/2019
«Плевать на теннис. Ты должна хорошо выйти замуж». Саснович прокомментировала отношения с мамой
WTA Брисбен