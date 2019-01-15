WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
V.Gracheva VS А.Томлянович
15 октября 2019 г. Начало после 11:30
Court 2
Матч
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Онлайн - Varvara Gracheva - Айла Томлянович
WTA Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Varvara Gracheva - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Varvara
Gracheva
Gracheva
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст19
WTA рейтинг121
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Одиночный разряд
Второй раунд
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4
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Больше матчей
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг50
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