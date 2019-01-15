WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

V.Gracheva VS А.Томлянович

15 октября 2019 г. Начало после 11:30

Court 2
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Онлайн - Varvara Gracheva - Айла Томлянович

WTA Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Varvara Gracheva - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Varvara Gracheva
Varvara
Gracheva
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
121
Последние матчи
Больше матчей
Айла Томлянович
Айла
Томлянович
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
50
Последние матчи
Больше матчей

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