Смотри также

WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Бертенс
14 октября 2019 г.National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кики Бертенс - ...
WTA Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг8
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Бертенс
61
4
К.Гауфф
✓
77
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
✓
4
6
6
Э.Ван Эйтванк
6
3
3
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Бертенс
✓
6
7
М.Дои
4
5
WTA Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
✓
6
3
79
К.Бертенс
3
6
67
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Свитолина
66
2
К.Бертенс
✓
78
6
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