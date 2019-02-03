WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Бертенс
 
14 октября 2019 г.National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Кики Бертенс - ...

WTA Москва - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кики Бертенс
Кики
Бертенс
НидерландыНидерланды
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
8
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Павлюченкова дважды шикарно начинала сеты против Бертенс, но голландка на форсаже дожимала соперницу

US Open
30/08/2019

Ни одна русская теннисистка не пробилась в третий круг US Open. Это повторение результата Уимблдона

US Open
30/08/2019

Кики Бертенс победила Симону Халеп в финале Мадрида – теннис

WTA Мадрид
11/05/2019

Кики Бертенс победила Донну Векич и выиграла четвертый титул за 12 месяцев

WTA Санкт-Петербург
03/02/2019