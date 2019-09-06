Смотри также

WTA Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Э.Свитолина
14 октября 2019 г.National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элина Свитолина - ...
WTA Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг4
Последние матчи
WTA Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Свитолина
66
2
К.Бертенс
✓
78
6
WTA Пекин
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
✓
6
68
6
С.Кенин
3
710
3
WTA Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
✓
77
77
Я.Ван
65
61
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина
✓
64
6
6
А.Севастова
77
1
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Риске
✓
6
6
Э.Свитолина
1
3
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