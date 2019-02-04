WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Ястремская VS К.Флипкенс

16 октября 2019 г. Начало после 13:00

Court 1
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Онлайн - Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс

WTA Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даяна Ястремская
Даяна
Ястремская
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей
Кирстен Флипкенс
Кирстен
Флипкенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.65
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
120
Последние матчи
Больше матчей

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