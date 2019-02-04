WTA Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Ястремская VS К.Флипкенс
16 октября 2019 г. Начало после 13:00
Court 1
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Онлайн - Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс
WTA Москва - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг23
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Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг120
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