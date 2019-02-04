Онлайн - Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс

WTA Москва - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.